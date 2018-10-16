منتخب إيران يكرم ضيافة الجنس اللطيف (فيديو)

تغلب المنتخب الإيراني على ضيفه البوليفاري (2-1)، في المباراة الودية لكرة القدم، لتي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، وشهدت أول حضور للنساء في مدرجات ملعب آزادي غربي العاصمة طهران.

وأحرز هدفي منتخب إيران كل من، علي رضا جهانبخش، ومهدي ترابي، في الدقيقتين (17، 63) على الترتيب. بينما سجل البوليفي رودي كاردوزو هدف بلاده الوحيد، بحلول الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

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وذكر مراسل RT في طهران، قبل المباراة أن ثلاث حافلات وصلت إلى ملعب آزادي، وكانت تقل جمهور النساء، وأن أول من دخلن مدرجات الملعب كن مشجعات المنتخب البوليفي.

ووافق مجلس تأمين طهران على طلب قدمه اتحاد كرة القدم الإيراني لحضور النساء الملاعب، واشترط المجلس أن تكون مشاركة النساء محدودة وتقتصر على عوائل لاعبي المنتخب الوطني، ولاعبات المنتخب النسائي لكرة القدم، وموظفات اتحاد كرة القدم الإيراني، وتم تخصيص أماكن محددة لهن لتجنب الاختلاط بالرجال.

وكانت السلطات الإيرانية تحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم، ولكن نجحت العديد من الإيرانيات في الدخول خلال السنوات الماضية عبر التنكر بزي رجالي.

المصدر: وكالات