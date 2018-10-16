إيران تسمح لأول مرة بدخول النساء إلى ملاعب كرة القدم

سمحت الجمهورية الاسلامية الإيرانية لأول مرة في تاريخها، اليوم الثلاثاء، للنساء بحضور مباراة لكرة القدم، وذلك بين منتخبها الوطني ونظيره البوليفي.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" افيرانية، أن ثلاثة حافلات وصلت إلى ملعب آزادي غرب العاصمة طهران، وكانت تقل جمهور النساء، وأن أول من دخلن مدرجات الملعب كن مشجعات المنتخب البوليفي.

وكان مجلس تأمين طهران قد وافق على طلب قدمه اتحاد كرة القدم الإيراني لحضور النساء في الملاعب، واشترط المجلس أن تكون مشاركة النساء محدودة وتقتصر على عوائل لاعبي المنتخب الوطني، ولاعبات المنتخب النسائي لكرة القدم، وموظفات اتحاد كرة القدم الإيراني.

ونفت الوكالة أن يكون تم انتقاء المشجعات الإيرانيات مؤكدة أنهن كن يحملن أبواق التشجيع والإعلام الإيرانية وأن بعضهن جئن بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم وأخريات كن من المشجعات العاديات ودخلن الملعب من دون تنسيق.

وتم تخصيص أماكن محددة للمشجعات لتجنب الاختلاط بالرجال، وكانت السلطات الإيرانية تحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم، ولكن نجحت العديد من الإيرانيات في الدخول خلال السنوات الماضية عبر التنكر بزي الرجال.

المصدر: وكالات