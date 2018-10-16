الجزائر تسقط في كمين بنين

تعثر منتخب الجزائر خارج ملعبه وخسر أمام مضيفه منتخب بنين بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

ويدين منتخب بنين بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيسي دالمايدا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (16).

ورفع بنين رصيده إلى 7 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع منتخب الجزائر، الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط.

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وستقام في وقت لاحق اليوم، مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وستجمع المنتخب الغامبي الثالث برصيد نقطتين، بمنتخب توغو الرابع برصيد نقطتين أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن صاحبي المركزين الأول والثاني سيتأهلان مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، المزمع إقامتها في الكاميرون صيف العام المقبل.

المصدر: RT