 
مباشر

الجزائر تسقط في كمين بنين

الرياضة

الجزائر تسقط في كمين بنين
AFP JOE KLAMAR
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxnq

تعثر منتخب الجزائر خارج ملعبه وخسر أمام مضيفه منتخب بنين بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

ويدين منتخب بنين بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيسي دالمايدا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (16).

ورفع بنين رصيده إلى 7 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع منتخب الجزائر، الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط.

إقرأ المزيد
تونس ومصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا

وستقام في وقت لاحق اليوم، مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وستجمع المنتخب الغامبي الثالث برصيد نقطتين، بمنتخب توغو الرابع برصيد نقطتين أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن صاحبي المركزين الأول والثاني سيتأهلان مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، المزمع إقامتها في الكاميرون صيف العام المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو