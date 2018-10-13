شاهد.. هدف الفرعون صلاح بين أجمل 10 أهداف عالمية

انضم نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى قائمة النجوم الذين سجلوا أهدافا رائعة عن طريق الركلات الركنية مباشرة.

وسجل صلاح هدفا عالميا خلال مباراة منتخب مصر وضيفه السوازيلاندي أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم.

ويستعرض الفيديو التالي أجمل 10 أهداف شهدتها ملاعب كرة القدم من خلال الركلات الركنية مباشرة، والتي سجلها العديد من النجوم في السنوات الأخيرة أبرزهم الفرنسي تييري هنري، والبرازيليين روبيرتو كارلوس ورونالدينيو، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

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المصدر: وكالات