شاهد.. الفرعون صلاح يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية مباشرة

سجل النجم محمد صلاح هدفا رائعا خلال مباراة منتخب مصر وضيفه السوازيلاندي اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم.

وعند الدقيقة 45 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفراعنة 3-0، انبرى صلاح لتنفيذ ركلة ركنية، ولكن النجم المصري سدد الكرة بذكاء ملتفة مباشرة باتجاه مرمى المنافس، عوضا عن تمريرها لزملائه، مستغلا تقدم الحارس عن مرماه، لتسكن كرته الشباك معززا النتيجة بهدف رابع.

المصدر: RT