موناكو الفرنسي يقيل مدربه لسوء النتائج

أقال نادي موناكو الفرنسي اليوم الخميس مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، بسبب حلوله في المركز الثامن عشر بعد 9 جولات على انطلاق الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووصل جارديم إلى فريق الإمارة في صيف 2014 وقاده إلى لقب الليغ 1، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وذكر النادي أنه وضع حدا "للتعاون مع ليوناردو جارديم" من دون الإعلان عن خلفه، فيما تردد اسم بطل العالم السابق الفرنسي تييري هنري في الصحف المحلية.

📄 Leonardo Jardim : "Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu entraîner l’@AS_Monaco durant plus de 4 années. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et travaillé avec passion.

Daghe Munegu."#ObrigadoMisterpic.twitter.com/InZHL16YO7 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 11, 2018

وقال الروسي فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي والمدير العام: "أوجه تحية مع احترام كامل لليوناردو بعد العمل الكبير الذي قام به. سيبقى مروره بين أجمل الصفحات في تاريخ النادي. سيبقى ليوناردو دوما ضمن عائلة موناكو".

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وكان المدرب البالغ 44 عاما مرتبطا بعقد مع موناكو حتى 2020، لكنه دفع ثمن البداية السيئة هذا الموسم، وذلك بعد رحيل أبرر نجومه على غرار لاعبي الوسط توما ليمار إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، والبرازيلي فابينيو إلى ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي جواو موتينيو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولم يفز موناكو سوى في مباراة واحدة هذا الموسم في الجولة الأولى من الدوري ضد فريق نانت، وكانت في الـ11 من أغسطس الماضي، قبل أن يبدأ سلسلة سيئة لم يحقق فيها أي فوز في 10 مباريات حتى الآن.

المصدر: أ ف ب