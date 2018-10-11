 
مباشر

موناكو الفرنسي يقيل مدربه لسوء النتائج

الرياضة

موناكو الفرنسي يقيل مدربه لسوء النتائج
AFP VALERY HACHE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwt4

أقال نادي موناكو الفرنسي اليوم الخميس مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، بسبب حلوله في المركز الثامن عشر بعد 9 جولات على انطلاق الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووصل جارديم إلى فريق الإمارة في صيف 2014 وقاده إلى لقب الليغ 1، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وذكر النادي أنه وضع حدا "للتعاون مع ليوناردو جارديم" من دون الإعلان عن خلفه، فيما تردد اسم بطل العالم السابق الفرنسي تييري هنري في الصحف المحلية.

وقال الروسي فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي والمدير العام: "أوجه تحية مع احترام كامل لليوناردو بعد العمل الكبير الذي قام به. سيبقى مروره بين أجمل الصفحات في تاريخ النادي. سيبقى ليوناردو دوما ضمن عائلة موناكو".

إقرأ المزيد
الدوري الإسباني: هويسكا يقيل مدربه فرانكو

وكان المدرب البالغ 44 عاما مرتبطا بعقد مع موناكو حتى 2020، لكنه دفع ثمن البداية السيئة هذا الموسم، وذلك بعد رحيل أبرر نجومه على غرار لاعبي الوسط توما ليمار إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، والبرازيلي فابينيو إلى ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي جواو موتينيو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولم يفز موناكو سوى في مباراة واحدة هذا الموسم في الجولة الأولى من الدوري ضد فريق نانت، وكانت في الـ11 من أغسطس الماضي، قبل أن يبدأ سلسلة سيئة لم يحقق فيها أي فوز في 10 مباريات حتى الآن.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكرملين: أفراد طاقم مركبة الفضاء "سويوز" على قيد الحياة (فيديو)