رونالدو يرفض اللعب في دوري الأمم الأوروبية نكاية باليويفا

ذكرت عدة تقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يرفض اللعب مع منتخب بلاده في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لاتهامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاداته.

وكتبت صحيفة La Repubblica الإيطالية بأن رونالدو متأكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA يساعد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز على القيام بحملة منظمة ضده.

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وحسب الصحيفة، فإن رونالدو على يقين أن عدم التوفيق والمشاكل الأخيرة التي وقع فيها، من عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم، إلى اتهامه بالاغتصاب، وحالة الطرد أمام فالنسيا في دوري الأبطال، والتهديدات بخسارة عقوده مع مجموعة من الرعاة، كلها نتيجة مؤامرة يحيكها له رئيس النادي الملكي.

ونتيجة لذلك تقول الصحيفة الإيطالية، إن النجم البرتغالي صاحب الـ33 عاما قرر عدم المشاركة مع منتخب بلاده ضمن دوري الأمم الأوروبية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للعبة، عندما يحل المنتخب البرتغالي ضيفا على نظيره البولندي غدا الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A3.

ويغيب رونالدو عن معسكر المنتخب البرتغالي بطل أوروبا بعد اتفاقه مع المدير الفني، فرناندو سانتوس، ومع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فرناندو جوميش، على استبعاده من المنتخب خلال الفترة الحالية.

المصدر: sport-express.ru