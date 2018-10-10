رونالدو سيخضع للتحقيق في الولايات المتحدة في قضية الاغتصاب

أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية لأول مرة استدعاءها للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لاستجوابه في اتهامات "الاغتصاب" المنسوبة إليه.

ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، فإن النجم البرتغالي سيتم استجوابه من جانب شرطة مدينة لاس فيغاس، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد خضوعه للاستجواب.

وقال المتحدث باسم شرطة لاس فيغاس: "نحن بالتأكيد لا نعرف حتى الآن متى سيحدث ذلك. لكن في مرحلة ما سيكون علينا الاستماع إليه".

Las Vegas police admit for first time they WILL question Cristiano Ronaldo over rape claims https://t.co/jCpevAZianpic.twitter.com/kvSGWOQYg2 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 10, 2018

وأعلنت الشرطة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إعادة فتح التحقيقات في قضية اغتصاب "الدون" لكاثرين مايورغا البالغة 34 عاما في ليلة الـ 12 يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في الوقت الذي نفى رونالدو فيه هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال خلال بث مباشر عبر حسابه في إنستغرام إن هذه الادعاءات كاذبة، وأصحابها يريدون أن يحصلوا على الشهرة من وراء الدفع باسمه.

AP

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وفي وقت سابق، نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية صورة من تقرير الشرطة، الذي حرر عقب الحادث المزعوم بساعات.

والاثنين الماضي، نشرت المجلة الألمانية، ما اعتبرته دليلا على حدوث الاغتصاب، وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان (رونالدو والضحية المزعومة) عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، قبل أن تقرر الشابة مايورغا اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الحادثة.

المصدر: وكالات