رونالدو يكشف المسؤولين عن حرمانه من جائزة "الفيفا" واتهامه بالاغتصاب

أفادت صحيفة "Football Italia" بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، يشتبه بأن تكون لإدارة فريقه السابق ريال مدريد، يد في المشاكل التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو يتهم إدارة ريال مدريد بالوقوف وراء اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية، وهو الأمر الذي يهدد النجم البرتغالي بالعديد من الأزمات، وأبرزها الاقتصادية، بعدما أصبح مهددا بخسارة عقوده مع مجموعة من الرعاة.

ويعتقد النجم البرتغالي أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يقفان أيضا وراء فشله في التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأوضحت الصحيفة أن علاقة رونالدو وريال مدريد ساءت في ديسمبر 2017، عندما لم يدعم بيريز نجمه البرتغالي، الذي كان يواجه مشاكل التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن هذا الموقف كان من بين الأسباب التي دفعت "الدون" إلى الرحيل عن النادي الملكي من أجل الانضمام ليوفنتوس.

المصدر: لينيتا. رو