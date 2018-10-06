آل الشيخ ينفي موافقته على دفع ديّة ضحايا مذبحة بورسعيد

نفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، موافقته على دفع ديّة ضحايا مذبحة بورسعيد.

وكتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر موقعه الرسمي في تويتر: "إيضاحا لسوء الفهم من فريق الإعداد في قناة أبوظبي. فمع كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور، لا يمكن أن أتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري".

إيضاحاً لسوء الفهم من فريق الإعداد بقناة أبوظبي.

فمع كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور؛ لا يمكن أن اتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري ...

مع التقدير للجميع. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 6 октября 2018 г.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، مقطع فيديو خلال حديث رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور لقناة "أبوظبي الرياضية"، على هامش حفل قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وطرح منصور، خلال هذه المقابلة مبادرة على آل الشيخ، بسداد مبالغ الدية لأهالي ضحايا مذبحة ملعب بورسعيد، والتي يبلغ مجموعها 1.5 مليون دولار، ليقاطعه المذيع بإبلاغه بشرى سارة من آل الشيخ، مؤكدا أن الأخير وافق على دفع الدية.

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وسرعان ما حذفت قناة "أبوظبي الرياضية" هذا الفيديو من موقعها الرسمي في تويتر.

المصدر: تويتر