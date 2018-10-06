تركي آل الشيخ يفاجئ مرتضى منصور على الهواء ويسعد ملايين المصريين (فيديو)

وافق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على مبادرة مرتضى منصور، بسداد مبالغ الدية لأهالي ضحايا مذبحة ملعب بورسعيد، والتي يبلغ مجموعها 1.5 مليون دولار.

وطرح منصور، رئيس نادي الزمالك لكرة القدم، هذه المبادرة في حديث تلفزيوني لقناة "أبوظبي الرياضية"، على هامش حفل قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأكد منصور أنه سيتم التقدم بالتماس لتخفيف حكم الإعدام ضد بعض أصحاب الحالات الإنسانية المتهمين في ضحايا مذبحة بورسعيد، وهو الأمر الذي يتوقف على سداد الدية لأهالي الضحايا، وموافقة أسرهم بجانب قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على ذلك.

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ورحب آل الشيخ على الفور بالمبادرة، ووعد بسداد مبلغ الدية كاملا إذا وافق أهالي ضحايا ملعب بورسعيد.

ولقي 72 مشجعا مصرعهم في ملعب بورسعيد عقب مباراة بين الفريق المحلي والأهلي المصري في فبراير 2012.

المصدر: وكالات