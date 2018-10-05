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التعادل سيد الموقف في مواجهة أرسنال وأوفا

الرياضة

التعادل سيد الموقف في مواجهة أرسنال وأوفا
Reuters Алексей Даничев
التعادل سيد الموقف في مواجهة أرسنال وأوفا
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ساد التعادل الإيجابي (1-1) مباراة أرسنال تولا وضيفه أوفا اليوم، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل بحلول الدقيقة (45)، عن طريق سيلفيستر يغبون، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف من توقيع جيورجي كوستادينوف، في الدقيقة (70).

وبهذه النتيجة رفع أرسنال تولا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد أوفا إلى 9 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: rsport.ria.ru

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