بيكيه يرد على أنباء علاقته المتوترة مع ميسي

رد جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة على الأنباء التي راجت مؤخرا حول توتر علاقته مع نجم الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر بيكيه عبر حسابه في موقع تويتر، صورة تجمعه بالبرغوث، عقب نهاية مباراة البارسا وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها البلوغرانا بأربعة أهداف لهدفين.

وذكرت صحيفة "ديلي تايمز" البريطانية أن رؤية اللاعبين معا في الصورة، وهما يبتسمان ويقضيان وقتا ممتعا، كان أفضل رد على الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وراجت خلال الأيام القليلة الماضية شائعات تحدثت عن سوء تفاهم بين اللاعبين، وأن ميسي لم يكن سعيدا بالأداء الدفاعي الذي قدمه بيكيه في المباريات الأخيرة.

المصدر: وكالات