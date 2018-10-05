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راكيتيتش يحصد جائزة أجمل هدف في ثاني جولات "التشامبيونز ليغ" (فيديو)

الرياضة

راكيتيتش يحصد جائزة أجمل هدف في ثاني جولات
Reuters
راكيتيتش يحصد جائزة أجمل هدف في ثاني جولات "التشامبيونز ليغ" (فيديو)
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حصل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب فريق برشلونة الإسباني، اليوم، على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتوج متوسط الميدان الكرواتي بالجائزة، بفضل هدفه الرائع في شباك توتنهام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وجاء هدف راكيتيتش، من تسديدة صاروخية على الطاير بيمناه، وجدت طريقها إلى شباك الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام.

وهذه الجائزة الثانية للاعب من برشلونة، بعد تتويج قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب.

المصدر:  Champions League

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