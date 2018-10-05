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المصاب الجلل لم يمنع لاعب فرانكفورت من مواجهة لاتسيو

الرياضة

المصاب الجلل لم يمنع لاعب فرانكفورت من مواجهة لاتسيو
Reuters
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كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن لاعبه الإسباني لوكاس تورو خاض لقاء الفريق، أمام لاتسيو الإيطالي، أمس الخميس، بالدوري الأوروبي رغم علمه بوفاة أخيه مباشرة قبل المباراة.

وقال  فرانكفورت أدي هتلر: "إن اللاعب علم بالخبر ليلة المباراة، وقرر خوض اللقاء رغم أننا أعطيناه الإذن للتغيب".

ورفض تورو إخبار زملائه قبل المباراة، ولم يعلمهم إلا بعض صافرة النهاية، وقتها التف اللاعبون حوله وقاموا بمواساته.

ومنح فرانكفورت تورو السماح لمغادرة معسكر الفريق في الأيام المقبلة من أجل التواجد في إسبانيا للعزاء مع عائلته.

وحقق فرانكفورت انتصارا عريضا على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثانية للدوري الأوروبي، ولعب تورو التسعين دقيقة كاملة.

المصدر:Goal.com

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