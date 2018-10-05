المصاب الجلل لم يمنع لاعب فرانكفورت من مواجهة لاتسيو

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن لاعبه الإسباني لوكاس تورو خاض لقاء الفريق، أمام لاتسيو الإيطالي، أمس الخميس، بالدوري الأوروبي رغم علمه بوفاة أخيه مباشرة قبل المباراة.

وقال فرانكفورت أدي هتلر: "إن اللاعب علم بالخبر ليلة المباراة، وقرر خوض اللقاء رغم أننا أعطيناه الإذن للتغيب".

ورفض تورو إخبار زملائه قبل المباراة، ولم يعلمهم إلا بعض صافرة النهاية، وقتها التف اللاعبون حوله وقاموا بمواساته.

#Hütter: "Dem Team wurde mitgeteilt, dass der Bruder von @LucasTorro unerwartet verstorben ist. Das ist eine traurige Nachricht, die unsere Feierfreude nach dem Spiel getrübt hat. Lucas wollte heute unbedingt dabei sein. Wir stützen ihn und sind in Gedanken bei ihm."#inEINTRACHTpic.twitter.com/dO4eSQHkFG — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 4, 2018

ومنح فرانكفورت تورو السماح لمغادرة معسكر الفريق في الأيام المقبلة من أجل التواجد في إسبانيا للعزاء مع عائلته.

وحقق فرانكفورت انتصارا عريضا على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثانية للدوري الأوروبي، ولعب تورو التسعين دقيقة كاملة.

المصدر:Goal.com