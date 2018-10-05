دورة بكين.. مشوار التونسي الجزيري يتوقف عند الدور ربع النهائي

توقف مشوار اللاعب التونسي مالك الجزيري عند ربع نهائي دورة بكين للتنس،بخسارته أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين من دون رد.

وانتهت نتيجة المباراة لصالح الجورجي بنتيجة 6-2 و6-2 في مباراة استغرقت 68 دقيقة.

وكان الجزيري فجر مفاجأة مدوية في ثمن النهائي بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني في الدورة والرابع عالميا.

ويلتقي باسيلاشفيلي في دور الأربعة البريطاني كايل أدموند الخامس والفائز على الصربي دوسان لايوفتيش 6-3 و7-6 (7-4) في 93 دقيقة.

وحقق الأرجنتيني خوان مارتن دل بورتو المصنف أول فوزا سهلا على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-3 و6-0 في 62 دقيقة وبلغ نصف النهائي.

ويلتقي دل بوترو الذي ضمن الخميس تأهله لأول مرة منذ 2013 إلى بطولة الماسترز لباس تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم وتقام في لندن في نوفمبر، مع الإيطالي فابيو فونييني الذي تابع زحفه نحو إحراز لقبه الرابع هذا العام بفوزه على المجري مارتون فوتسوفيتش 6-4 و6-4 في ساعة و38 دقيقة.

المصدر: أ ف ب