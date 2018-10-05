مانشيني يعيد فيراتي ويستبعد بالوتيلي من منتخب إيطاليا

عاد لاعب الوسط ماركو فيراتي إلى تشكيلة من 28 لاعبا استدعاهم المدرب روبيرتو مانشيني الجمعة للدفاع عن منتخب إيطاليا لكرة القدم، وشهدت غياب المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي.

وتستضيف إيطاليا، التي غابت عن مونديال روسيا 2018، أوكرانيا وديا في 10 أكتوبر، قبل مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية في شورزوف بعدها بأربعة أيام.

وكان بالوتيلي استدعي إلى المنتخب الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الخروج المخيب من الدور الأول في كأس العالم 2014، لكن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر السابق قدم أداء مخيبا خصوصا في مباراة بولندا. كما فشل في إدراك الشباك هذا الموسم مع فريقه نيس الفرنسي، فأبعده مدربه باتريك فييرا عن رحلة الفريق إلى تولوز السبت في الدوري.

بدوره، غاب فيراتي عن تعادل بلاده مع بولندا 1-1 والخسارة ضد البرتغال 0-1 الشهر الماضي، بسبب الإصابة.

كما غاب لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي عن فوز بلاده على السعودية 2-1 في يونيو، الخسارة أما فرنسا 1-3 والتعادل مع هولندا 1-1.

وفي ظل غياب بالوتيلي ومهاجم تورينو أندريا بيلوتي، أعاد مانشيني استدعاء مهاجم تورونتو الكندي سيباستيان جوفينكو الذي حمل ألوان بلاده منذ 2015.

وعاد جوفينكو إلى تشكيلة المنتخب بعد غياب 3 أعوام وتحديدا منذ الفوز على النرويج 2-1 في تصفيات أمم أوروبا 2016.

وكانت مباراة بولندا الأولى في إطار مسابقة رسمية لمانشيني (58 عاما) مع المنتخب منذ تعيينه في مايو خلفا لجانبييرو فنتورا، بعد أشهر من إقالة الأخير إثر فشله في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018، وبالتالي غياب المنتخب الأزرق عن البطولة للمرة الأولى منذ 60 عاما.



وهنا التشكيلة:

- للمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان) وماتيا بيرين (يوفنتوس) وسالفاتوري سيريغو (تورينو) وأليسيو كرانيو (كالياري).

- للدفاع: ليوناردو بونوتشي وجروجيو كييليني (يوفنتوس) وأليسيو رومانيولي (ميلان) ودومينيكو كريشيتو (جنوى) وفرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) وكريستيانو بيراغي (فيورنتينا) ودانيلو دامبروزيو (إنتر) وايمرسون بالمييري (تشيلسي الإنجليزي) واليساندرو فلورنتسي (روما).

- للوسط: نيكولا باريلا (كالياري)، وفيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) وجاكومو بونافنتورا (ميلان) وروبرتو غاليارديني (إنتر) وجورجينيو (تشيلسي) ولورنتسو بيليغريني (روما) وماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي).

- للهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو) وجانلوكا كابراري (سمبدوريا) وفيديريكو كييزا (فيورنتينا) وباتريك كوتروني (ميلان) وسيباستيان جوفينكو (تورونتو الكندي) وتشيرو إيموبيلي (لاتسيو) ولورنتسو إنسينيي (نابولي) وسيموني تساتسا (تورينو).

المصدر: أ ف ب