موعد وتوقيت النزال المرتقب بين حبيب وماكغريغور

ينتظر عشاق رياضة فنون القتالية المختلطة، بشوق وترقب، النزال القوي على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، بين البطلين الإيرلندي كونور ماكغريغور، والروسي حبيب نورمحمدوف.

وسيقام النزال، فجر الأحد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وسيكون محور فعاليات دورة "UFC 229" للفنون القتالية المختلطة، وربما الأبرز في تاريخ المنظمة.

ويتوقع أن يدخل المقاتلان إلى الحلبة في الساعة 7:30 بتوقيت السعودية (4:30 صباحا بتوقيت غرينيتش).

وسيدافع حبيب خلال النزال عن لقب بطل العالم للوزن الخفيف، الذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC.

ويعتبر حبيب أول روسي يفوز بحزام بطل المنظمة منذ ظهور التقييمات فيه.

وحافظ البطل الروسي على سجله خاليا من الهزائم في 26 نزالا خاضها حتى الآن، بينما مني منافسه الإيرلندي بثلاث هزائم، مقابل 21 انتصارا في 24 نزالا.

ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ الرياضة من أوسع أبوابه، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وابتعد الإيرلندي منذ عامين عن حلبات ومنافسات UFC ليفقد لقبه كبطل للعالم في وزني الريشة، والخفيف، وبعد فترة تروٍ ذهب لرياضة الملاكمة، حيث واجه البطل الأمريكي الشهير فلويد مايويدز، في مواجهة أطلق عليها نزال "المليار دولار".

وخسر ماكغريغور النزال، لكنه كسب أمولا طائلة.

المصدر: RT+sport-express.ru