مورينيو يعترف بسوء مستوى اليونايتد

أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأن الأداء الذي يقدمه فريقه مانشستر يونايتد ليس جيدا بما يكفي وذلك في تصريحات عشية استضافته نيوكاسل يونايتد في المرحلة الـ8 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى "الشياطين الحمر" ثلاث هزائم في المراحل السبعة الأولى من الدوري المحلي، آخرها في المرحلة السابعة أمام المضيف وست هام 1-3، في أسوأ بداية لهم في بطولة إنجلترا منذ 29 عاما. كما خرجوا بركلات الترجيح أمام دربي كاونتي (درجة ثانية) من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية، وتعادلوا سلبا هذا الأسبوع مع ضيفهم فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

ويترافق هذا الأداء المخيب للنادي الشمالي، مع توتر في علاقة مورينيو مع أحد أبرز لاعبيه، الفرنسي بول بوغبا، وتقارير صحفية عن احتمال انتهاء العلاقة قريبا بين الفريق والمدرب الذي يقوده للموسم الثالث.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة الغد ضد نيوكاسل بعد فشله في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة، علما أنه فاز مرة واحدة على أرضه (من ثلاث مباريات) في الدوري المحلي.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب عقده صباح اليوم، قال مورينيو ردا على سؤال عما إذا كان يوافق على أن هذه النتائج ليست جيدة بما يكفي لناد من هذا الحجم، أجاب "أنا موافق".

واعتبر مورينيو أن مباراة الغد ستكون على قدر كبير من الأهمية لفريقه الذي يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط عن المتصدر، غريمه وحامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي.

وقال مورينيو: "لقاء الغد مهم جدا. نحن في بداية أكتوبر وبدأ الناس ينظرون إلى ترتيب البطولات في أوروبا، لكني أدرك أن هذا الترتيب لا يعكس بالضرورة ما سيحصل بعد أشهر في نهاية الموسم".. "منافسنا يحتاج أيضا إلى النقاط، لأسباب مختلفة. لديهم مدرب جيد جدا جدا (الإسباني رافايل بينيتيز). فريق منظم دائما لاسيما ضد الفرق التي تحتل مراكز في وسط الترتيب. النتائج التي حققها ضد الفرق الكبرى لم تمنحهم النقاط هذا الموسم إلا أنها كانت قريبة جدا".

واعتبر أن نيوكاسل دفع الفرق التي تواجهه إلى خوض "مباريات صعبة جدا، ولذلك نتوقع مباراة صعبة جدا".

المصد: أ ف ب