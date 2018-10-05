التونسي الجزيري يفجر مفاجأة في بطولة بكين

حقق التونسي مالك الجزيري مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الألماني ألكسندر زفيريف من الدور الثاني لدورة بكين للتنس، بالفوز عليه بثلاث مجموعات 7-6 (7-4) و2-6 و6-4 الخميس.

واحتاج التونسي المخضرم المصنف 98 عالميا إلى ساعتين و33 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني في خمس مواجهات ضد الألماني البالغ 21 عاما، (المصنف رابعا عالميا وثانيا في هذه الدورة) علما بأن الفوز الأول كان في أول لقاء خلال ثمن نهائي دورة برشلونة عام 2016.

ويلتقي الجزيري الذي بلغ هذا الموسم النهائي الأول له في دورات رابطة المحترفين لكنه خسر أمام الياباني تارو دانيال في إسطنبول، في ربع النهائي الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي تغلب بدوره على الإسباني فرناندو فرداسكو 7-6 (7-3) و6-4.

وبلغ الدور ذاته، الإيطالي فابيو فونيني المصنف رابعا على حساب الروسي أندري روبليف 6-4 و6-3، وسيواجه فونيني منافسه المجري مارتون فوتسوفيتش الذي أقصى الإيطالي الآخر ماركو تشيكيناتو الثامن بالفوز عليه 6-4 و6-2.

المصدر: أ ف ب