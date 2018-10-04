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آرسنال يقسو على "كارباكا" بثلاثية في عقر داره

الرياضة

آرسنال يقسو على
Reuters David Mdzinarishvili
آرسنال يقسو على "كارباكا" بثلاثية في عقر داره
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تغلب آرسنال الإنجليزي على مضيفه كارباكا الأذري، بثلاثية نظيفة، في ثاني جولات الدوري الأوروبي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح سوكراتيس باباستاثوبولوس، التسجيل مبكرا لـ"الغانرز" في الدقيقة الرابعة، وعزز إيميل سميث رو النتيجة في الدقيقة (53)، قبل أن يختتم ماتيو غندوزي، الثلاثية في الدقيقة (80).

وبهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الخامسة مع سبورتينغ لشبونة، الذي تغلب (2-1) على مضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني.

المصدر: وكالات

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