رد فعل جورجينيا بعد اتهام رونالدو بالاغتصاب

قدمت جورجينيا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دعمها الكامل لـ"الدون"، وذلك على خلفية اتهام الأخير باغتصاب شابة أمريكية.

ونشرت جورجينيا عبر حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، تدوينة اعترفت فيها بحبها ودعمها لقائد منتخب البرتغال، الذي يمر بفترة عصيبة، بعد نشر مجلة "دير شبيغل" الألمانية، خبرا حول اتهام سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، لرونالدو باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن الضحية التزمت الصمت طيلة هذه المدة، لتوقيعها اتفاقا مع رونالدو، يقضي بصمتها مقابل الحصول على مبلغ 375 ألف دولار.

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ويستعد محامو رونالدو لرفع دعوى قضائية ضد المجلة الألمانية، لنشرها هذا الخبر.

المصدر: gazeta.ru