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تعليق رئيس الاتحاد الإفريقي (CAF) على إيقاف مرتضى منصور

الرياضة

تعليق رئيس الاتحاد الإفريقي (CAF) على إيقاف مرتضى منصور
CAF_Online/twitter
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قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، إنه لم يعلم شيئا عن العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بـ (CAF) على رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، موضحا بأنه كان مشغولا.

وصرح أحمد أحمد، في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، بأنه علم من الصحفيين بعقوبة إيقاف مرتضى منصور وقال: "لم أعلم بأن رئيس الزمالك عوقب بسبب انشغالي ببعض الأمور الأخرى في لندن".

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وتابع: "لدينا لجنة مختصة بشأن هذا الملف، أحترم القانون لأن كل شيء يتمتع بالشفافية، المدونة الانضباطية هي الفيصل في هذه الأمور، ومن حق رئيس الزمالك الاستئناف".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) أمس السبت، عقوبة مزدوجة ضد مرتضى منصور تشمل إيقافه عن مزاولة أي نشاط كروي لمدة عام، وتغريمه بـ40 ألف دولار.

المصدر: almesryoon.com

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