آل الشيخ: مرتضى منصور "خط أحمر"

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، دعمه الكامل لمرتضى منصور رئيس الزمالك المصري في أزمته الأخيرة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن آل الشيخ قوله: "ما حدث مع رئيس الزمالك غير مقبول، ومنصور خط أحمر، ولن نقف صامتين أمام ما حدث له".

ووفقا للصحيفة، سيجري آل الشيخ اتصالا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الإفريقي، لاحتواء الأزمة.

#عاجل| تركي آل الشيخ لـ"الرياضية": المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت أو نقف متفرجين. pic.twitter.com/HM2yA5k1nm — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) September 30, 2018

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وختمت الصحيفة في تغريدتها، أن رد آل الشيخ سوف يكون من خلال مظاهر استقبال مرتضى منصور في السعودية في 6 أكتوبر خلال مباراة كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) أمس السبت، عقوبة مزدوجة ضد مرتضى منصور تشمل إيقافه عن مزاولة أي نشاط كروي لمدة عام، وتغريمه بـ40 ألف دولار.

المصدر: وكالات