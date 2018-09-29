الاتحاد الإفريقي يفرض عقوبات قاسية على رئيس الزمالك المصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) اليوم السبت، عقوبة مزدوجة ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري مرتضى منصور.

وأشار (CAF) في بيان رسمي، إلى أنه بعد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، المكونة من 4 أعضاء، تقرر إيقاف مرتضى عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، مع تغريمه 40 ألف دولار.

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ولفت البيان إلى أن منصور انتهك عدة مواد من بنود الميثاق الأخلاقي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإساءة لعدد من مسؤولي الاتحاد، ورئيسه أحمد أحمد.



وأكد البيان أنه تم إبلاغ الزمالك بهذه العقوبة، ومن حق إدارة النادي المصري الاستئناف أمام لجنة الطعون في مهلة أقصاها 3 أيام من إبلاغها بالقرار الرسمي.

المصدر: وكالات