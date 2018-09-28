الزمالك والنجم الساحلي ومولودية الجزائر والوداد المغربي إلى ثمن نهائي البطولة العربية

صعد الزمالك المصري للدور ثمن النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية" رغم تعادله 1-1 مع مضيفه القادسية الكويتي اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 للمسابقة.

بادر الزمالك بالتسجيل عبر لاعبه البديل الكونغولي كابونجو كاسونغو في (د.82)، قبل أن يضطر الفريق الأبيض للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه يوسف أوباما في (د.90).

واستغل القادسية النقص العددي في صفوف الزمالك، ليحرز لاعبه رضا هاني هدف التعادل في (د.90+4).

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بالإسكندرية انتهت بالتعادل بدون أهداف، ليظفر الفريق المصري ببطاقة التأهل للدور الثاني، بعد تفوقه في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها وفقا للائحة البطولة في حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكذلك، حسم النجم الساحلي التونسي، تأهله للدور ذاته، بعدما جدد فوزه على مضيفه الرمثا الأردني 3-1.

وكانت مباراة الذهاب بتونس قد انتهت 3-1 أيضا للنجم الساحلي، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين 6-2.

وتأهل مولودية الجزائر إلى دور الـ16 بعد تعادله السلبي مع الرفاع البحريني.

وكان مولودية قد عاد بفوز من البحرين بنتيجة 2-1، في لقاء الذهاب بدور الـ32.

ولحق الوداد البيضاوي المغربي، بركب المتأهلين لدور الـ16 من البطولة عقب فوزه 4-2، بركلات الترجيح، على أهلي طرابلس الليبي.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للوداد.

المصدر: وكالات