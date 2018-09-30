سر عناق كلوب لصلاح دون غيره من اللاعبين بعد هدف ستوريدج!

أثارت معانقة الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي للمصري محمد صلاح نجم الريدز، بعد تسجيل اللاعب ستوريدج هدف التعادل في شباك تشيلسي أمس، تساؤلات كثيرة.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية أن سر ذهاب كلوب إلى صلاح مباشرة بعد الهدف لمعانقته، هو حرصه على عدم قيام اللاعب بأي رد فعل قد يساء فهمه مثلما حدث في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-2.

Fans notice what Klopp did with Salah after Sturridge equaliser https://t.co/cwhOyYiqwl — Mirror Football (@MirrorFootball) September 30, 2018

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وفي مباراة سان جيرمان ألقى صلاح عبوة ماء على الأرض وهو يجلس على مقاعد البدلاء، عقب تسجيل زميله البرازيلي فيرمينيو هدف فوز ليفربول على النادي الباريسي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ما أثار تساؤلات الصحافة الإنجليزية عما إذا كان النجم المصري غاضبا من تراجع مستواه خلال اللقاء أو قرر الاحتفال بهدف الفوز بتلك الطريقة، أو معاناته من الإحباط لسبب آخر.

وأثار يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، الجدل باستبداله صلاح في الدقيقة 66 من عمر مباراة تشيلسي أمس، موضحا أن اللاعب المصري لم يكن يقدم أفضل مستوياته في المباراة.

المصدر: almesryoon.com