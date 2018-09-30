شاهد انفعال أبو تريكة بسبب "إخراج" صلاح أمام تشيلسي

انفعل نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي سابقا محمد أبو تريكة بسبب تغييرات المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب وإخراج هداف الريدز محمد صلاح من الملعب أمام تشيلسي.

وقال أبو تريكة خلال تحليله للمباراة عبر "beIN Sport" إن كلوب أخطأ في تبديل صلاح، وأضاف: "تغيير صلاح ليس مبررا، تعلمنا في كرة القدم أن نجم الفريق لا يغادر الملعب حتى في أسوأ أحواله".

وأضاف: "نجم الفريق يحتاج لأن يسجل الأهداف، ما حدث رسالة سلبية خصوصا وأن العامل النفسي مهم، صلاح كان الأخطر والأكثر تميزا بين اللاعبين الآخرين".

وتابع: "صلاح لم يكن يستحق الخروج من أرض الملعب وهو نجم الفريق، هناك لاعبون آخرون كان يجب أن يتم تغييرهم بعد الأداء الذي قدموه في الشوط الأول".

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وقرر كلوب إخراج صلاح والدفع بالسويسري شيردان شاكيري في الدقيقة 66 من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات







