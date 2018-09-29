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ليفربول يخطف تعادلا قاتلا من تشيلسي بفضل "صاروخ" من ستوريدج

الرياضة

ليفربول يخطف تعادلا قاتلا من تشيلسي بفضل
Gettyimages.ru
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سجل دانييل ستوريدج هدفا من تسديدة صاروخية، منح من خلالها فريقه ليفربول التعادل 1-1 خارج أرضه أمام تشيلسي، في مباراة مثيرة في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب ستامفوردج بريدج تقدم تشيلسي بهدف أحرزه البلجيكي الدولي إدين هازارد في (د.25) ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف دانييل ستوريدج هدف التعادل "القاتل" لليفربول.

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وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيد إلى 19 نقطة ليقتسم الصدارة مع سيتي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط بينما توقف رصيد تشيلسي عند 17 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: RT

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