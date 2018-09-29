وست هام يزيد من جراح مانشستر يونايتد بثلاثية في "البريميرليغ"

واصل نادي مانشستر يونايتد سقوطه في الدوري الإنجليزي بهزيمة قاسية أمام وست هام يونايتد بنتيجة1-3 في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

سجل لوست هام كل من البرازيلي فيليبي أندرسون في (د.5) والسويدي فيكتور ليندلوف خطأ في مرمى فريقه في (د.43) والنمساوي ماركو أرنوتوفيتش في (د.74)، ولمانشستر البديل ماركوس راشفورد في (د.71).

وهي الخسارة الثالثة هذا الموسم والثانية هذا الأسبوع لمانشستر، بعد خروجه من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على يد دربي كاونتي من الدرجة الثانية بركلات الترجيح الثلاثاء. كما أنه الفوز الثاني فقط لوست هام على مانشستر في آخر 20 مباراة بينهما في بطولة إنجلترا، والأول منذ فوزه 3-2 على ملعبه السابق أبتون بارك في مايو 2016.

وأتت المباراة في ظل تجدد التوتر في العلاقة بين مورينيو ولاعبه الفرنسي بول بوغبا الذي بدأ كأساسي، قبل أن يستبدل في الشوط الثاني.

المصدر: وكالات