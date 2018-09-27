فيديو.. بحضور بوتين روسيا تحرز برونزية الفرق في بطولة العالم للجودو

أحرزت روسيا الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق المختلطة ضمن بطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك تحت أنظار الرئيس فلاديمير بوتين الذي تابع النزالات.

وتمكن الرياضيون الروس من حسم الميدالية البرونزية لمصلحتهم بعد تغلبهم على نظرائهم الأذربيجانيين أصحاب الأرض بنتيجة 4-1.

وحقق الفوز للفريق الروسي كل من أناستاسيا كونكينا في فئة دون 57 كغ، وألينا بروكوبينكو في فئة دون 70 كغ، وميخائيل إيغولنيكوف في فئة دون 90 كغ، وإنال تاسويف في فئة فوق 90 كغ، أما الخسارة الوحيدة فكانت لموسى موغوشكوف في فئة دون 73 كغ.

Российские дзюдоисты завоевали бронзу в смешанных командных соревнованиях на ЧМhttps://t.co/IXloCcjK8Fpic.twitter.com/tnj4FTYWVP — Р-Спорт (@rsportru) September 27, 2018

وحضر الرئيس الروسي اليوم نزالات اليوم الأخير من البطولة التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة بين 20 و27 سبتمبر الجاري، كما قام بزيارة لمقر إقامة البعثة الروسية وشجع اللاعبين على أداء أفضل ما لديهم.

وحصدت اليابان الميدالية الذهبية للمسابقة على حساب فرنسا بنتيجة 4-1.

BREAKING: Japan have retained their Mixed Team world title on the last day of the World Judo Championships in Baku!



Japan 🇯🇵 4 - 1 France 🇫🇷 #JudoWorlds2018pic.twitter.com/d5awZesUU9 — #JudoWorlds2018 🥋 (@IntJudoFed) September 27, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru