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فيديو.. بحضور بوتين روسيا تحرز برونزية الفرق في بطولة العالم للجودو

الرياضة

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أحرزت روسيا الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق المختلطة ضمن بطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك تحت أنظار الرئيس فلاديمير بوتين الذي تابع النزالات.

وتمكن الرياضيون الروس من حسم الميدالية البرونزية لمصلحتهم بعد تغلبهم على نظرائهم الأذربيجانيين أصحاب الأرض بنتيجة 4-1.

وحقق الفوز للفريق الروسي كل من أناستاسيا كونكينا في فئة دون 57 كغ، وألينا بروكوبينكو في فئة دون 70 كغ، وميخائيل إيغولنيكوف في فئة دون 90 كغ، وإنال تاسويف في فئة فوق 90 كغ، أما الخسارة الوحيدة فكانت لموسى موغوشكوف في فئة دون 73 كغ.

وحضر الرئيس الروسي اليوم نزالات اليوم الأخير من البطولة التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة بين 20 و27 سبتمبر الجاري، كما قام بزيارة لمقر إقامة البعثة الروسية وشجع اللاعبين على أداء أفضل ما لديهم.

وحصدت اليابان الميدالية الذهبية للمسابقة على حساب فرنسا بنتيجة 4-1.

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المصدر: rsport.ria.ru

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