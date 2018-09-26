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إيلياسوف وبابينتسيفا يهديان روسيا ميداليتين في بطولة العالم للجودو (فيديو)

الرياضة

إيلياسوف وبابينتسيفا يهديان روسيا ميداليتين في بطولة العالم للجودو (فيديو)
Sputnik Павел Лисицын
صورة من الأرشيف
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أحرز كل من الروسيين، نياز إيلياسوف، وألكسندرا بابينتسيفا، ميدالية بروزنزية في بطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة بين 20 و27 سبتمبر الجاري.

وأحرز إيلياسوف ميدالية برونزية في وزن دون 100 كغ بعد تغلبه على المصري رمضان درويش في نزال تحديد صاحب المركز الثالث.

وتوّج بالميدالية الذهبية لهذه الفئة الكوري الجنوبي تشو غوهام بعد تغلبه في النزال النهائي على الجورجي فارلام ليبارتيلياني.

وفي فئة دون 78 كغ للسيدات أحرزت ألكسندرا بابينتسيفا برونزية ثانية لروسيا عقب تغلبها على الصينية ما تشنجاو في نزال تحديد صاحبة المركز الثالث.

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وأحرزت المركز الأول لهذه الفئة اليابانية همادا شوري بعد تغلبها على الهولندية غيوسجي ستينيوس في نزال تحديد المتوّجة بالذهب.

المصدر: rsport.ria.ru

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