إيلياسوف وبابينتسيفا يهديان روسيا ميداليتين في بطولة العالم للجودو (فيديو)

أحرز كل من الروسيين، نياز إيلياسوف، وألكسندرا بابينتسيفا، ميدالية بروزنزية في بطولة العالم للجودو التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة بين 20 و27 سبتمبر الجاري.

وأحرز إيلياسوف ميدالية برونزية في وزن دون 100 كغ بعد تغلبه على المصري رمضان درويش في نزال تحديد صاحب المركز الثالث.

Niyaz ILYASOV (RUS) defeats Ramadan DARWISH (EGY) with a tani-otoshi for ippon and -100kg World Championships bronze!



Watch #JudoWorlds2018 at https://t.co/Gupw1ahon6pic.twitter.com/0zrB6VDmca — #JudoWorlds2018 🥋 (@IntJudoFed) September 25, 2018

وتوّج بالميدالية الذهبية لهذه الفئة الكوري الجنوبي تشو غوهام بعد تغلبه في النزال النهائي على الجورجي فارلام ليبارتيلياني.

CHO Guham (KOR) is the new world champion at -100kg! The South Korean defeats Varlam LIPARTELIANI (GEO) in golden score to win his first world title! #JudoWorlds2018pic.twitter.com/2AvedDuOqd — #JudoWorlds2018 🥋 (@IntJudoFed) September 25, 2018

وفي فئة دون 78 كغ للسيدات أحرزت ألكسندرا بابينتسيفا برونزية ثانية لروسيا عقب تغلبها على الصينية ما تشنجاو في نزال تحديد صاحبة المركز الثالث.

Former Tyumen Grand Slam bronze medallist Aleksandra BABINTSEVA (RUS) submits World number 34 MA (CHN) to win -78kg bronze!



Watch #JudoWorlds2018 at https://t.co/Gupw1ahon6pic.twitter.com/mnWzMaBtmt — #JudoWorlds2018 🥋 (@IntJudoFed) September 25, 2018

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وأحرزت المركز الأول لهذه الفئة اليابانية همادا شوري بعد تغلبها على الهولندية غيوسجي ستينيوس في نزال تحديد المتوّجة بالذهب.

المصدر: rsport.ria.ru