الروسية بافليوتشينكوفا تتأهل لثمن نهائي بطولة ووهان (فيديو)

تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة ووهان الصينية للتنس، بعد تغلبها على التشيكية بيترا كفيتوفا في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثالث اليوم.

وقلبت بافليوتشينكوفا تأخرها بالمجموعة الأولى التي انتهت 3-6، إلى فوز مثير بعد أن حسمت المجموعتين الثانية والثالثة 6-3 و6-3، في مباراة استغرقت ساعتين و15 دقيقة.

وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور القادم، الأسترالية أشلي بارتي الفائزة بدورها على الألمانية أنجيليك كيربر بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-1.

Sealed with an ace!⁰@ashbar96 rolls past Kerber and into the quarterfinals at @wuhanopentennis, 7-5, 6-1! pic.twitter.com/WPy5TSkPWo — WTA (@WTA) September 26, 2018

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المصدر: sportbox.ru