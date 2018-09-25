دورة ووهان.. خروج هاليب وبداية جيدة لفوزنياكي وكيربر

ودعت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا دورة ووهان الصينية من الدور الثاني، فيما حققت كل من الدنماركية كارولين فوزنياكي والألمانية أنجيليك كيربر بداية جيدة الثلاثاء.

وسقطت هاليب التي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الثماني الأوليات، أمام السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا المصنفة 31 بنتيجة 6-0 و7-5.

وتغلبت فوزنياكي المتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى مطلع العام الحالي، على السويدية ريبيكا بيترسون 6-4 و6-1.

وتلتقي فوزنياكي في الدور المقبل مع بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ التي تغلبت على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و6-2.

في المقابل، تخطت كيربر التي ضمنت تواجدها في بطولة الماسترز، الدور الثاني على حساب الأمريكية ماديسون كيز التي انسحبت في المجموعة الثانية بسبب إصابة في الركبة.

وحسمت كيربر، بطلة ويمبلدون ثاني بطولات الغراند سلام، المجموعة الأولى بسهولة 6-0، ثم تقدمت 4-1 في الثانية قبل أن تنسحب الأمريكية التي بلغت نصف نهائي بطولتي فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس والولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز ثاني وآخر بطولات الغراند سلام تواليا.

وتلتقي كيربر في الدور الثاني مع الاسترالية أشلي بارتي السادسة عشرة والتي تغلبت على الصينية سايساي جينغ المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و6-1 و6-2.

وبلغت الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة وحاملة اللقب مرتين عامي 2014 و2016، بفوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش 6-3 و6-4، والإستونية أنيت كونتافيت بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-2 و6-4، لتضرب الأولى موعدا مع الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا الفائزة على الهولندية كيكي برتنز الثانية عشرة 6-4 و6-2، والثانية مع الصينية شوياي جانغ.

كما تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروزا الرابعة عشرة بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-0 و6-1، لتلتقي مع التشيكية كاترينا سينياكوفا التي أقصت الفرنسية كارولين غارسيا حاملة اللقب. وودعت غارسيا المصنفة رابعة أمام سينياكوفا المتأهلة من التصفيات 6-3 و6-7 (5-7) و6-7 (4-7)، في مباراة دامت أكثر من ثلاث ساعات.

وخرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة من الدور الثاني بخسارتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا 4-6 و6-2 و1-6، لتلتقي الأخيرة مع الألمانية جوليا غورغيس الحادية عشرة والتي تغلبت على الأمريكية صوفيا كينين الصاعدة من التصفيات 6-3 و2-6 و6-4.

وخرجت أيضا التشيكية كارولينا بليسكوفا الثامنة بخسارتها أمام الصينية كيانغ وانغ المشاركة ببطاقة دعوة 1-6 و6-3 و3-6.

وكانت بليسكوفا توجت بلقب دورة طوكيو الأحد على حساب اليابانية ناومي أوساكا بطلة فلاشينغ ميدوز.

وتلتقي وانغ في ثمن النهائي الأسترالية داريا غافريلوفا الفائزة على التشيكية باربورا ستريتشوفا 6-2 و7-6 (7-3).

المصدر: أ ف ب