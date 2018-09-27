اعتماد تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل كما يخطط لاستخدام هذا النظام في بطولة أوروبا 2020.

ووافقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" في الدور التمهيدي الأخير ودور المجموعات وأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال الموسم المقبل.

The addition of video assistant referees (VAR) to next season’s #UCL, and the confirmation of the draw procedure for @UEFAEURO 2020 are two of the main outputs from a busy morning of discussion at a meeting of the #UEFAExCo



Full briefing 👇https://t.co/SO9hmUHjMv — UEFA (@UEFA) September 27, 2018

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وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين: "نحن واثقون من أن استخدام حكام الفيديو في أغسطس 2019 سيمنحنا وقتا كافيا لتقديم نظام قوي وتدريب الحكام لضمان تطبيق فعال وناجح للنظام في دوري الأبطال".

وورد في بيان عن الاتحاد أنه يخطط لاستخدام نظام الـ"VAR" بعد ذلك في بطولة أوروبا 2020 وفي الدوري الأوروبي بدءا من دور المجموعات، اعتبارا من موسم 2020-2021.

المصدر: رويترز