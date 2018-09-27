 
مباشر
عاجل
بومبيو: السبيل الوحيد نحو مستقبل أفضل لكوريا الشمالية عبر الدبلوماسية ونزع السلاح النووي

اعتماد تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل

الرياضة

اعتماد تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل
Reuters John Sibley
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuj5

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل كما يخطط لاستخدام هذا النظام في بطولة أوروبا 2020.

ووافقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" في الدور التمهيدي الأخير ودور المجموعات وأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال الموسم المقبل.

إقرأ المزيد
استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في كأس آسيا 2019

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين: "نحن واثقون من أن استخدام حكام الفيديو في أغسطس 2019 سيمنحنا وقتا كافيا لتقديم نظام قوي وتدريب الحكام لضمان تطبيق فعال وناجح للنظام في دوري الأبطال".

وورد في بيان عن الاتحاد أنه يخطط لاستخدام نظام الـ"VAR" بعد ذلك في بطولة أوروبا 2020 وفي الدوري الأوروبي بدءا من دور المجموعات، اعتبارا من موسم 2020-2021.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. أمريكا والصين وجها لوجه في مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة الانتشار النووي في كوريا الشمالية