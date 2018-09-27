شاهد.. لقطة تسبب موجة سخرية جديدة من نيمار

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يضع الكريم على وجهه بين شوطي مباراة فريقه أمام ضيفه ريمس أمس الأربعاء.

والتقطت عدسة الكاميرا نيمار أثناء مروره من النفق الواصل بين غرف تبديل الملابس وأرضية الملعب وهو يدلك خديه بأحد أنواع الكريم.

Sunscreen? Moisturizer? Wrinkle cream? 🤔



PSG star Neymar taking care of his face at half-time 🤭 pic.twitter.com/sV9BI3I9PB — Goal (@goal) September 26, 2018

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وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة على مقطع الفيديو، ومن أطرف هذه التعليقات:

- هذا الكريم حماية من أشعة الشمس

- كريم مضاد للتجاعيد

- مرطب

- إنها كيم كارداشيان كرة القدم

- يجب له أن يتخصص في العمل الإعلاني أفضل له من كرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان 4-1، ليغرد بالصدارة بالعلامة الكاملة 21 نقطة بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري الفرنسي.

وتعرض نيمار لموجة استهزاء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا لسقوطه المتكرر على أرضية الملعب عند أصغر احتكاك مع الخصم، وادعائه الألم الشديد في كل مرة يسقط فيها كنوع من التحايل على الحكام لكسب تعاطفهم.

المصدر: لينتا رو