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مدرب المكسيك: نيمار "عار" على كرة القدم

02 يوليو 2018 | 22:11 GMT
مدرب المكسيك: نيمار "عار" على كرة القدم
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/ AFP

هاجم مدرب منتخب المكسيك خوان كارلوس أوسوريو نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد الخسارة التي مني بها فريقه 0-2 في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "كانت خطتي للسيطرة على نيمار، هي الاعتماد على اللعب النظيف، ولكن لاعبي الفريق حصلوا على عدد من البطاقات الصفراء بسبب ما فعله نيمار، ما أدى إلى خوف لاعبي المكسيك".

وأضاف المدرب المكسيكي : "بسبب الأخطاء غير الصحيحة التي حصل عليها نيمار، أضعنا الكثير من الوقت، إنه عار على كرة القدم أن يضيع الوقت بسببه، إننا نلعب مع رجال، وليس مع أطفال، لذلك كرة القدم للأقوياء فقط"‍.

واكتفى المدرب من الحديث عن نيمار بعد أن هدأ غضبه ليوجه الشكر للاعبيه، بقوله: "لدينا لاعبون أكفاء مثل ما لدى البرازيل، ونجحنا بفرض أسلوبنا، ولكننا بحاجة إلى المزيد من العمل، والقادم سيكون أفضل لنا بكل تأكيد".

وختم المدرب خوان كارلوس أوسوريو حديثه: "أتوجه بالشكر إلى كل مشجعينا الأوفياء الذين دعمونا بكل قوة، وأنا أعتذر لهم عن خسارة اليوم، خاصة الذين قدموا إلى روسيا، إنهم الأفضل في العالم".

المصدر: وكالات

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