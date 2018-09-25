فيردر بريمن ينتزع وصافة "البوندسليغا" من هيرتا برلين

فاز فريق فيردر بريمن على ضيفه هيرتا برلين 3- 1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل أهداف بريمن مارتن هارنيك في (د.11)، وميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وماكس كروز في (د.66 من ركلة جزاء)، وأحرز لبرلين، لاعبه جافايرو ديلروسون في (د.53).

وبهذا الفوز، رفع فيردر بريمن رصيده لـ11 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا"، في المقابل توقف رصيد هيرتا برلين عند 10 نقاط متراجعا من الوصافة إلى المركز الثالث.

المصدر: وكالات