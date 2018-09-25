لاعب بريمن يسجل هدفه الثاني للنادي بعد 4049 يوما من الهدف الأول

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن مارتن هارنيك لاعب فيردر بريمن، تمكن من تسجيل هدفه الثاني للنادي، بعد تسجيله هدفه الأول منذ 4049 يوما.

وتمكن هارنيك، من تسجيل أول أهداف فريقه في مرمى هيرتا برلين، خلال مباراة الفريقين التي انتهت لمصلحة هرتا برلين بنتيجة 3-1 ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وسجل هارنيك هدفه الأول مع بريمن في موسم 2007-2008 وبعدها صام لموسمين قبل أن ينتقل إلى شتوتغارت لـ6 مواسم ثم لهانوفر موسما واحدا قبل أن يعود هذا الموسم إلى بريمين ويسجل ثاني أهدافه للنادي.

المصدر: وكالات