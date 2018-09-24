تعرف على تفاصيل حفل توزيع جوائز الفيفا "The Best" قبل ساعات من انطلاقه

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل الأفضل "The Best" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لتوزيع الجوائز الفردية للعام 2018 في العاصمة البريطانية لندن.

المكان والزمان:

القاعة الملكية للاحتفالات في العاصمة البريطانية لندن، الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش.

تابعوا جوائز 👑 #TheBest للأفضل في عالم كرة القدم من لندن الليلة!

البث المباشر سيبدأ الساعة 18:00 بتوقيت لندن (20:00 مكة المكرمة)

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📱 تطبيق FIFA pic.twitter.com/VIjH4Br5nB — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018

الضيوف:

سيقوم الممثل العالمي إدريس ألبا بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.

عملية الترشيح:

تم الإعلان عن 41 مرشحا لجوائز الأفضل المقدّمة لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب/مدربة سيدات، في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، وتم اختصار القائمة إلى 3 مرشحين لكل جائزة في الثالث من الشهر الجاري.

وتم الإعلان في اليوم ذاته أيضا عن قائمة الأهداف المرشّحة لجائزة بوشكاش (أفضل هدف) من خلال لجنة خبراء، ليبدأ التصويت عبر موقع الفيفا الإلكتروني لاختيار الفائز.

كما تم الإعلان في العاشر من الشهر الحالي، عن 55 لاعبا مرشحين للتشكيلة المثالية من قبل فيفا وفيفبرو.

المرشحون:

جائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، محمد صلاح (مصر)، لوكا مودريتش (كرواتيا).

نريد أن نعرف..

من برأيك يستحق أن يفوز بجائزة 👑 #TheBest 2018 لأفضل لاعب⁉️

شكراً لتصويتكم 🙌 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018

جائزة أفضل لاعبة: آدا هيغيربيرغ (النرويج)، دزينيفر ماروزان (ألمانيا) مارتا (البرازيل).

جائزة أفضل مدرب: زلاتكو داليتش (كرواتيا)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، زين الدين زيدان (ريال مدريد).

أفضل مدرب/مدربة (سيدات): رينالد بيدروس (ليون)، أساكو تاكاكورا (اليابان)، سارينا ويغمان (هولندا).

أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا)، هوغو لوريس (فرنسا)، كاسبر شمايكل (الدنمارك).

أفضل هدف (بوشكاش): غاريث بيل (ريال مدريد أمام ليفربول)، دينيس تشيريشيف (روسيا أمام كرواتيا)، لازاروس كريستودوبولوس (آيك أثينا أمام أولمبياكوس)، جيورجيان دي أراسكايتا (كرويزرو أمام أمريكا)، رايلي ماكجري (نيوكاسل جيتس أمام ملبورن سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين أمام نيجيريا)، بنجامين بافارد (فرنسا أمام الأرجنتين)، ريكاردو كواريزما (البرتغال أمام إيران)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد أمام يوفنتوس)، محمد صلاح (ليفربول أمام إيفرتون).

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المصدر: وكالات