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رونالدو يغيب عن حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العالم

الرياضة

رونالدو يغيب عن حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العالم
AFP Ben STANSALL
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أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يحضر حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعلان أفضل لاعب في العالم، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن نجم يوفنتوس الحالي، وريال مدريد السابق، اعتذر عن حضور الحفل لخوضه تدريبات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، استعدادا لمباراة يوم الأربعاء أمام بولونيا، ضمن الجولة السادسة من الكالتشيو.

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وينافس رونالدو على جائزة الأفضل كلا من النجم الكرواتي لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد، والنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويبدو غياب رونالدو إشارة لعدم تتويجه بالجائزة بالنظر إلى سابقة مماثلة وقعت قبل أسابيع قليلة، عندما اعتذر "صاروخ ماديرا" عن حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، والتي حصل خلالها مودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

المصدر: وكالات

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