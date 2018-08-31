الكشف عن سبب غياب رونالدو عن حفل اختيار "لاعب العام" في أوروبا

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية الرياضية أن النجم كريستيانو رونالدو قرر عدم حضور حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس، بعد علمه بعدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.

وغاب رونالدو عن حفل اليويفا الخاص بسحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالإضافة لاختيار اللاعب الأفضل في أوروبا خلال الموسم 2017-2018، والتي توّج بها الكرواتي لوكا مودريتش، بالإضافة لنيله جائزة أفضل لاعب خط وسط.

واكتفى رونالدو بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا للموسم الفائت.

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من جهة أخرى، سخر وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورج منديش، من اختيار مودريتش كأفضل لاعب في أوروبا.

ونقلت الصحيفة البرتغالية عن منديش قوله: "كرة القدم تلعب بين الخطوط الأربعة، وهناك الفوز كان من نصيب رونالدو. لقد سجل 15 هدفا وقاد ريال مدريد على كتفيه حتى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى"، معتبرا ما حصل أمس الخميس في موناكو على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا "سخيفا بكل بساطة".

ولم يشأ منديش التقليل من قيمة مودريتش، بقوله "أنا لا أشكك بالفائز، فهو أفضل لاعب في العالم بمركزه".

وكان التنافس على جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب خلال موسم 2017-2018 محصورا بين رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني مودريتش وهداف ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح.

وشارك في التصويت لجنة مكونة من 80 مدربا للأندية التي شاركت في دور المجموعات من مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ"، إضافة إلى 55 صحافيا يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب