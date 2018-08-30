الكرواتي لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، متوفقا على كلا من المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا:

الدنماركية بيرنيلي هاردر لاعبة فولفسبورغ تفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لموسم 2018-2019 فرق برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن مجموعات صعبة.

وفيما يلي جدول دور المجموعات:

المجموعة الأولى: أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، موناكو، كلوب بروج.

المجموعة الثانية: برشلونة، توتنهام، آيندهوفن، وإنتر ميلان.

المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان، نابولي، ليفربول، وريد ستار.

المجموعة الرابعة: لوكوموتيف، بورتو، شالكة، غالطة سراي.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ، بنفيكا، أياكس، أيك أثينا.

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي، شاختار، ليون، وهوفنهايم.

المجوعة السابعة: ريال مدريد، روما، تسيسكا موسكو، وفيكتوريا بيلزين.

المجموعة الثامنة: يوفنتوس، مانشستر يونايتد، فالنسيا، ويونغ بويزز.

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/G6rPKtQuU8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018

البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا.

الكرواتي لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا.

قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس يفوز بجائزة أفضل مدافع في أوروبا.

انطلاق سحب القرعة.

الكوستاريكي كيلور نافاس يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أوربا.

جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنح للاعب الإنجليزي السابق دايفيد بيكهام.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 D A V I D B E C K H A M 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🏅 2018 UEFA President's Award 🏅



👏 W I N N E R 👏 pic.twitter.com/HzPmr7z2OB — UEFA (@UEFA) August 30, 2018

انطلاق حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

📡 Live from Monaco!



📺 #UCLdraw stream 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018

وفي وقت سابق من اليوم، وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى إمارة "موناكو" الفرنسية لحضور الحفل السنوي.

وصول الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرجيو راموس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأسماء المرشحة لجائزة "لاعب العام" موسم 2017-2018 التي يتنافس عليها الثلاثي، المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مورديتش.

كذلك سيتم الاعلان عن الفائزين بجائزة أفضل حارس مرمى والتي تنافس عليها الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي المنتقل من يوفنتوس، وأليسون المنتقل إلى ليفربول من روما الإيطالي، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد.

فيما يتنافس على جائزة أفضل مدافع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم البرازيلي مارسيللون والإسباني سيرجيو راموس، والفرنسي رافاييل فاران.

ويبرز اسم مودريتش مرة جديدة في جائزة أفضل لاعب خط وسط، وهو يتنافس عليها مع كل من زميله الألماني توني كروس، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويدخل اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب عن جائزة أفضل لاعب في المنافسة على لقب أفضل مهاجم، ويتنافس نجم برشلونة الإسباني مع خصمه الأزلي رونالدو، وكذلك فرعون مصر محمد صلاح.

وتتنافس الدنماركية بيرنيل هاردير لاعبة فولفسبورغ الألماني، مع لاعبتي ليون الفرنسي، النرويجية ادا هيغربيرغ والفرنسية أماندين هنري على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

Name your winners! 🌟



Goalkeeper _____________

Defender _____________

Midfielder _____________

Forward _____________



Revealed tonight at 18:00 CET 👍#UCLdrawpic.twitter.com/7o5qz5zbg7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018

ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا في العام عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم للقائمة النهائية المنافسة على اللقب.

كما أصبح الجناح صاحب الـ26 عاما أول لاعب مصري أو عربي أو أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة.

ويمتلك رونالدو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه الجائزة (3 مرات)، مقابل مرتين لليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومرة واحدة لكل من زميله السابق في الفريق الكتالوني أندريس إنييستا ولاعب بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري.

المصدر: وكالات+RT