ماذا قال الفرعون صلاح بعد خسارته جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز؟

بدا النجم المصري محمد صلاح واثقا من دوره وما يمثله بالفترة المقبلة، رغم عدم تتويجه بأي جائزة خلال حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس لاختيار أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الفائت.

وقال صلاح، بعد حفل اليويفا: "بالطبع كوني أول مصري يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، فهذا إنجاز يدعوني للفخر".

وأضاف: "أفخر بتمثيل بلدي وأكثر من 100 مليون مصري، وكل عربي وإفريقي يرى في مثلا أعلى".

واختتم النجم المصري: "كل هذه الضغوط تدفعني للعمل بجدية يوميا لتقديم أفضل مستوى".

ورشح الاتحاد الأوروبي محمد صلاح مع الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو لنيل جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز لموسم 2017-2018، وتوّج مودريتش بالجائزة بالإضافة لجائزة أحسن لاعب وسط، فيما حصل رونالدو على جائزة أفضل مهاجم ليغادر صلاح إمارة موناكو الفرنسية التي استضافت الحفل "بخفي حنين".

%67 منكم صوّت لصالح محمد صلاح أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2017-2018 والتي سيُعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بها الليلة.

📸 @MoSalah🚁 وصل منذ قليل إلى مدينة موناكو... pic.twitter.com/vNqpGuiWbs — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 30, 2018

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ونشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل حفل اليويفا تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر لتصويت الجماهير على اختيار اللاعب الأفضل واكتسح الفرعون المصري منافسيه رونالدو ومودريتش، بنسبة 67%، في حين حصل رونالدو على نسبة 18%، ولوكا مودريتش على نسبة 15%، مما دفع عشاق الفرعون المصري للشعور بالخيبة من اختيار الاتحاد الأوروبي للعبة الأكثر شعبية في العالم.

المصدر: وكالات