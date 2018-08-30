الفيفا يعلن اكتساح الفرعون صلاح لتصويت أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن اكتساح اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، تصويت الجماهير كأفضل لاعب في أوروبا.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر، قبل ساعات قليلة من إعلان جائزة أفضل لاعب في أوروبا:" %67 منكم صوّت لصالح محمد صلاح أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2017-2018 والتي سيُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بها الليلة.. وصل منذ قليل إلى مدينة موناكو".

%67 منكم صوّت لصالح محمد صلاح أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2017-2018 والتي سيُعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بها الليلة.

📸 @MoSalah🚁 وصل منذ قليل إلى مدينة موناكو... pic.twitter.com/vNqpGuiWbs — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 30 августа 2018 г.

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وكان الفيفا، قد أعلن عن فتح التصويت للجماهير للمشاركة في اختيار اللاعب الذي يستحق التتويج بالجائزة، والتي حسمها الجمهور لصالح صلاح.

وحصل صلاح، على نسبة 67% من نسبة التتويج، في حين حصل رونالدو على نسبة 18%، بينما لوكا مودريتش على نسبة 15%.

ويتنافس صلاح، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي الحالي، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني.

ويعد صلاح أول لاعب عربي إفريقي في التاريخ يصل للقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، كما يعد اللاعب الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتم اختياره ضمن الثلاثي الأفضل في القارة العجوز.

المصدر: almesryoon.com