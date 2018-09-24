ميسي يقرر عدم حضور حفل جوائز "The Best"

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليوينل ميسي نجم برشلونة الإسباني قرر عدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمقرر إقامته مساء اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيضطر للبقاء مع عائلته لأسباب شخصية لم يتم الكشف عنها، وهو ما سيحول دون سفره إلى لندن بالرغم من التقارير الكثيرة التي أكدت مؤخرا حضور النجم الأرجنتيني لحفل الفيفا.

⚠️ Messi no irá a Londres a la Gala de la FIFAhttps://t.co/axw6DNm3pY por @sergisoleMDpic.twitter.com/WnPxR65DSd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2018

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ويتنافس على جائزة الأفضل هذا العام كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل في الميركاتو الأخير إلى يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد، والنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ولم يغب ميسي إطلاقا عن القائمة النهائية لترشيحات أفضل لاعب في العالم منذ عام 2007، حيث يعتبر 2018 المرة الأولى التي تشهد غيابه.

وبالرغم من غياب ميسي عن منصة الأفضل فهو مرشح للتواجد في التشكيلة المثالية لهذا العام، بالإضافة لترشيح هدفه في مرمى منتخب نيجيريا في مونديال روسيا لجائزة بوشكاش.

المصدر: وكالات