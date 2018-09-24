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الساحر ميسي يضيف رقما تاريخيا جديدا إلى سجله الحافل

الرياضة

الساحر ميسي يضيف رقما تاريخيا جديدا إلى سجله الحافل
AFP Josep LAGO
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أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة أكثر لاعب من خارج إسبانيا يخوض مباريات في الليغا برصيد 423 مباراة، عندما شارك في مباراة فريقه أمس أمام جيرونا في الجولة الـ5 من الدوري.

وتخطى ميسي الرقم القياسي السابق المسجل باسم البرازيلي داني ألفيش بـ422 مباراة.

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كما أحرز ميسي الهدف الأول لفريقه في مباراة الأمس، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وبهذا الهدف رفع الساحر الأرجنتيني رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي الليغا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن النجم الأرجنتيني سجل أكثر من أي لاعب آخر حتى الآن في الدوريات الخمس الكبرى عام 2018 في كل البطولات.

وأشارت الشبكة إلى وصول ميسي إلى الهدف رقم 34 مع الفريق الكتالوني العملاق في 36 مباراة.

المصدر: وكالات

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