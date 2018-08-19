الساحر ميسي ينفرد برقم تاريخي في الليغا

انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني برقم تاريخي في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائات، أن النجم الأرجنتيني أصبح أول لاعب يسجل في 15 موسما على التوالي في الليغا خلال القرن الـ21.

15- هذا هو الموسم الـ15 لليونيل ميسي في الليغا وقد يصبح أول لاعب يسجل في 15 موسماً متتالياً في الليغا خلال القرن الحالي. تاريخي. — OptaArabi (@OptaArabi) August 18, 2018

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وأحرز ميسي هدفين خلال مباراة برشلونة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس أمس السبت، والتي انتهت بفوز البلوغرانا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ميسي بذلك 385 هدفا في منافسات الليغا، سجلها خلال 419 مباراة مع النادي الكتالوني العملاق.

المصدر: وكالات