 
مباشر

ميسي يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة

الرياضة

ميسي يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko14

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي الكتالوني في شباك ديبورتيفو ألافيس ضمن المرحلة الأولى من "الليغا".

وانتهى اللقاء لمصلحة النادي الكتالوني بنتيجة 3-0، ليحصد بذلك أول 3 نقاط في أول مباراة لموسم 2018-2019.

ونشر نادي برشلونة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تاريخي لسجل الأهداف في النادي الكتالوني.

وكان ليونيل ميسي نجم برشلونة، قد سجل الهدف رقم 5000 في تاريخ النادي في عام 2009، كما أنه أحرز الأهداف رقم 5100 في عام 2010، و5300 و5400 في عام 2012، و5900 في عام 2017.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقاء خاص لـRT Online مع إيزيدية هربت من "داعشي" في العراق فقابلته في ألمانيا!