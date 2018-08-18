ميسي يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي الكتالوني في شباك ديبورتيفو ألافيس ضمن المرحلة الأولى من "الليغا".

وانتهى اللقاء لمصلحة النادي الكتالوني بنتيجة 3-0، ليحصد بذلك أول 3 نقاط في أول مباراة لموسم 2018-2019.

ونشر نادي برشلونة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تاريخي لسجل الأهداف في النادي الكتالوني.

وكان ليونيل ميسي نجم برشلونة، قد سجل الهدف رقم 5000 في تاريخ النادي في عام 2009، كما أنه أحرز الأهداف رقم 5100 في عام 2010، و5300 و5400 في عام 2012، و5900 في عام 2017.

المصدر: وكالات