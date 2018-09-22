الأهلي المصري يكمل أضلاع المربع الذهبي لدوري الأبطال

أكمل نادي الأهلي المصري عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه هوريا كوناكري الغيني، بفوزه عليه (3-0)، اليوم السبت، في مباراة الإياب.

وحملت ثلاثية الأهلي "المارد الأحمر" توقيع كل من، وليد سليمان وهشام محمد، وصلاح محسن، في الدقائق (32، 53، 69) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام بالقاهرة.

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وكان المارد الأحمر قد خرج بتعادل سلبي من ملعب الفريق الغيني، في لقاء الذهاب.

وضرب الأهلي موعدا في المربع الذهبي "ساخنا" مع فريق وفاق رياضي سطيف الجزائري، الذي تفوق بدوره على منافسه الوداد الرياضي المغربي، بفوزه عليه ذهابا بهدف وحيد، وتعادله معه إيابا من دون أهداف، في الدار البيضاء.

المصدر: RT