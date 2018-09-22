 
مباشر

الأهلي المصري يكمل أضلاع المربع الذهبي لدوري الأبطال

الرياضة

الأهلي المصري يكمل أضلاع المربع الذهبي لدوري الأبطال
Reuters Amr Dalsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktr2

أكمل نادي الأهلي المصري عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه هوريا كوناكري الغيني، بفوزه عليه (3-0)، اليوم السبت، في مباراة الإياب.

وحملت ثلاثية الأهلي "المارد الأحمر" توقيع كل من، وليد سليمان وهشام محمد، وصلاح محسن، في الدقائق (32، 53، 69) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام بالقاهرة.

إقرأ المزيد
وفاق سطيف الجزائري يجرد الوداد المغربي من لقب بطل إفريقيا

وكان المارد الأحمر قد خرج بتعادل سلبي من ملعب الفريق الغيني، في لقاء الذهاب.

وضرب الأهلي موعدا في المربع الذهبي "ساخنا" مع فريق وفاق رياضي سطيف الجزائري، الذي تفوق بدوره على منافسه الوداد الرياضي المغربي، بفوزه عليه ذهابا بهدف وحيد، وتعادله معه إيابا من دون أهداف، في الدار البيضاء.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. هجوم دام في إيران يوقع 30 قتيلا من الحرس الثوري